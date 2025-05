TELEDRAMATURGIA

O que é real e o que é ficção em 'A Viagem', segundo o espiritismo

Trama espírita levanta questões sobre vida após a morte, obsessão e o umbral; confira o que é ficção e o que não é

A novela A Viagem, sucesso dos anos 90 e atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, aborda diversos temas ligados à espiritualidade, muitos dos quais têm origem na doutrina espírita codificada por Allan Kardec e disseminada no Brasil por Chico Xavier. Apesar da dramatização para fins televisivos, várias ideias apresentadas na trama possuem respaldo nas obras espíritas. >

Céu e inferno

Para o espiritismo, não são lugares físicos, mas estados mentais e espirituais. A representação de um “céu” com gramados e serenidade simboliza equilíbrio interior e paz após o desencarne.>

Colônias espirituais

Existem, sim, na doutrina. São locais de acolhimento e aprendizado temporário para espíritos recém-desencarnados, como descrito no livro Nosso Lar.>

Umbral

É uma região vibracional criada pelas emoções negativas dos próprios espíritos. Trata-se de um reflexo do estado psíquico após a morte, não de um “castigo” externo.>

Possessão espiritual

Espíritos que vagam

Espíritos podem permanecer ligados ao plano terreno quando estão presos a apegos materiais ou não reconhecem que morreram. O tempo no plano espiritual é relativo e não segue as mesmas regras da vida física.>

Comunicação entre os mundos

A Viagem mistura conceitos reais do espiritismo com elementos fictícios para compor uma narrativa envolvente. Embora as representações de céu, inferno e obsessão sejam dramatizadas, elas têm base em princípios da doutrina espírita, que vê o além como uma continuação da vida, onde a evolução e a harmonia espiritual são fundamentais para o progresso dos espíritos.>