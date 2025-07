NOVELA DAS 6

Confira o resumo completo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (05)

Último capítulo da primeira semana da novela traz reviravoltas, pistas do paradeiro do bebê e tensão entre personagens

A novela “Êta Mundo Melhor!” chega ao fim de sua primeira semana com muitas emoções neste sábado (05). O capítulo vai ao ar excepcionalmente às 19h05, por conta de ajustes na programação da TV Globo devido à cobertura esportiva da Copa do Mundo de Clubes.>

No episódio deste sábado (05), Candinho (Sérgio Guizé) recebe uma nova pista do paradeiro do filho desaparecido e acredita finalmente tê-lo encontrado. Enquanto isso, Cunegundes (Elizabeth Savalla) insiste que precisa da herança de Filó e pressiona Candinho por dinheiro.>