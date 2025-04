NOVO LAR

Veja como é a casa doada por Marieta Severo para 'Beiçola' no Retiro dos Artistas

Após ordem de despejo, Marcos Oliveira se muda para Retiro dos Artistas com doação de Marieta Severo

Marcos Oliveira, eternizado pelo papel de Beiçola na série "A Grande Família", encontrou um novo recomeço no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator, que enfrentava sérias dificuldades financeiras e foi alvo de uma ordem de despejo em 2024, agora ocupa o imóvel número 6 da instituição, doado por Marieta Severo, sua antiga colega de elenco. >

A casa conta com cozinha, quarto, sala e banheiro, oferecendo ao artista conforto, privacidade e independência. No ambiente, há um sofá, rack com televisão, quadros na parede e fotos do ator espalhadas pelo espaço, criando um clima acolhedor e afetivo.>