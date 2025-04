POLÊMICA

Davi Brito reaparece após chorar por término e manda recado motivacional: 'Grandes lutas virão'

Campeão do BBB 24 volta às redes sociais após desabafo sobre o fim do namoro e compartilha mensagem de fé e superação

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2025 às 14:14

Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de emocionar seus seguidores ao anunciar o fim do namoro com a dentista Adriana Paula, o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, reapareceu neste domingo (13) nas redes sociais com um novo tom: o de recomeço. No sábado (12), o baiano havia surgido aos prantos em uma sequência de vídeos em que se desculpava com a ex-namorada e falava sobre os desdobramentos da relação, dias após revelar que será pai. >

Em meio à calmaria da manhã de domingo, Davi publicou um novo vídeo com uma mensagem otimista. “Está cheirando o café! Bom dia! As meninas [estão] preparando um café da manhã maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia!”, disse, tentando demonstrar leveza após a turbulência emocional do dia anterior.>

Em seguida, compartilhou uma reflexão religiosa com seus fãs. “Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Já vou começar meu domingo recitando o seguinte versículo: 'O Senhor é meu pastor e nada me faltará...'. A gente tem que estar sempre disposto a recomeçar, a levantar a cabeça, a não se abater com as situações da vida porque grandes lutas virão. Porque sem luta não há vitória”, declarou.>

O baiano também reforçou que os desafios fazem parte do processo de crescimento. “Sem luta não tem como ser campeão na vida. Muitas lutas aparecerão, muitas lutas virão, a gente tem que erguer a cabeça, ficar de pé e seguir a vida. Porque Deus está conosco e é nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia”, concluiu, diante de uma vista para o mar.>