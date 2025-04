FAMOSOS

Davi Brito tem crise de choro e desabafa ao falar sobre a 'namorada'

Ex-BBB aparece emocionado e faz autocrítica sobre anúncio da gravidez

A madrugada deste sábado (12) foi de desabafo emocionado para Davi Brito. O campeão do BBB24, que recentemente anunciou que será pai, apareceu chorando em uma série de stories, falando sobre relacionamentos sem confirmar explicitamente o fim do namoro com Adriana Paula. Em um vídeo publicado na semana passada, ele afirmou que ela queria "ficar sozinha".>