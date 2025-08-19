Acesse sua conta
Carro invade restaurante enquanto influenciadores gravavam degustação de pratos; assista

Nina Unrated e Patrick Blackwood relataram que ficaram bem após o ocorrido

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:02

Nina Unrated e Patrick Blackwood se preparavam para provar mesa de alimentos
Crédito: Reprodução

Os influenciadores Nina Unrated e Patrick Blackwood se preparavam para provar uma linda mesa com pratos diversos em um restaurante quando tudo foi interrompido repentinamente. Um carro invadiu o estabelecimento no Texas, nos Estados Unidos, e colidiu com a mesa onde o os dois produziam um "review" de comida.

O vídeo do acidente viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 5 milhões de visualizações. Segundo o site TMZ, os dois se feriram levemente e foram levados de ambulância para o hospital, e, após receberem tratamento, foram liberados para casa. Nas redes sociais, Nina e Patrick relataram que estão bem, agradeceram por estarem vivos e chegaram a caracterizar o momento como uma "experiência de quase morte". 

"Estou imensamente grata por estar viva depois que uma SUV atravessou a parede de vidro e destruiu tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa de comida. O carro veio do nada e bateu diretamente em nós no exato momento em que eu mordia um delicioso sanduíche de salmão. Do nada. Mas sobrevivemos. Essa poderia ter sido nossa última refeição", afirmou Nina em publicação nas redes sociais.

Nas imagens, Nina e Patrick davam a primeira mordida em hambúrguer, quando de repente o carro colide sobre a janela, demorando toda a mesa e provocando um grande susto nos influencers, além de ferimentos pelos estilhaços do vidro. 

Ainda de acordo com o TMZ, após se recuperar, o casal voltou ao restaurante do incidente e continuaram a gravar o conteúdo, pedindo novamente os pratos.  A motorista do veículo não se feriu e o dono do restaurante informou à publicação americana que ela vai arcar com os danos causados.

Assista:

