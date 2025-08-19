Acesse sua conta
Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Benício, da dupla Byanca e Benício, foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:16

A cantora sertaneja Byanca denuncia ter sido espancada por Benício após falar ao parceiro que não queria mais o relacionamento amoroso
A cantora sertaneja Byanca denuncia ter sido espancada por Benício, sua dupla  Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

A cantora Byanca, da dupla Byanca e Benício, denunciou ter sido espancada pelo parceiro de carreira e ex-companheiro amoroso, Deivide Prudencio, conhecido artisticamente como Benício. O caso aconteceu no último domingo (17), em Goiânia. O sertanejo foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

Em entrevista à TV Anhanguera, Byanca relatou que a violência começou após ela afirmar que não queria retomar o relacionamento. “Ele falou que a gente ia conversar para reconciliar, e eu disse que não queria. Então começou a gritar, colocar o dedo no meu rosto, me xingando de tudo quanto é nome”, contou.

Segundo a artista, o cantor tomou o celular de sua mão e quebrou o aparelho antes de iniciar as agressões. “Na frente dos meus filhos, ele me socou, me chutou na cabeça e disse que ia me matar, que pegaria uma arma para matar meus filhos também”, revelou.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a denúncia chegou por meio de um motociclista que presenciou parte da ocorrência e levou os agentes até o local. Ao entrarem na residência, os guardas encontraram marcas de sangue, mas ninguém dentro da casa. O cantor foi localizado pouco depois, nas proximidades, e preso sem resistência.

Na delegacia, Benício preferiu permanecer em silêncio durante o depoimento. A delegada responsável pelo caso, Caroline Matos, confirmou que a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Também foram concedidas medidas protetivas em favor de Byanca, que impedem o suspeito de se aproximar a menos de 300 metros dela e de manter qualquer tipo de contato.

Durante a audiência de custódia, foi destacado que o sertanejo já possuía antecedentes relacionados a violência doméstica. A Defensoria Pública de Goiás assumiu a defesa do cantor, justificando o cumprimento do dever constitucional de garantir representação a quem não tem condições de contratar advogado particular.

