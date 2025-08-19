Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:27
A presença cada vez mais frequente de capivaras nas grandes cidades do Brasil fez com que autoridades ambientais e de saúde passassem a agir de forma coordenada.
Com a preocupação de evitar riscos à população e danos à fauna, diferentes órgãos têm discutido planos de ação que reúnem medidas educativas, monitoramento e, quando necessário, intervenções autorizadas por lei.
Capivaras
Qualquer tentativa de captura ou remoção desses animais precisa seguir regulamentações específicas e apresentar justificativas concretas, como ameaça à saúde ou prejuízos ambientais significativos.
Isso significa que nem sempre as ações podem ser imediatas, pois dependem de estudos técnicos e autorizações formais.
Entre as ações já aplicadas, estão a colocação de placas informativas em locais onde as capivaras são vistas com frequência.
Essas sinalizações orientam sobre como agir diante da presença dos animais e ajudam a reduzir práticas que possam atrair ou favorecer sua permanência em áreas de convívio humano.
Audiências públicas têm sido um meio de reunir representantes da população, vereadores e órgãos técnicos para discutir soluções.
Nesses encontros, é reforçado que, apesar do aumento na presença da espécie, não há motivo para pânico, mas sim para atenção e prevenção.
Alguns representantes da comunidade têm pedido ações mais efetivas, alegando riscos de acidentes e possíveis doenças.
Esse tipo de cobrança mostra que a questão não se limita ao campo ambiental, mas envolve também expectativas e demandas da população local.