'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Inspirada em livros de Ulisses Campbell, produção expõe bastidores de crimes e romances dentro da penitenciária mais famosa do Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:43

Suzane Richthofen e Elize Matsunaga Crédito: Reprodução

A Prime Video vai apostar no universo do true crime em sua nova produção nacional, intitulada “Tremembé”. A série retrata a rotina da penitenciária de São Paulo conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país, entre eles Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, a trama promete explorar não apenas os crimes que chocaram o Brasil, mas também os relacionamentos formados atrás das grades.

Um dos eixos da narrativa será o polêmico triângulo amoroso entre Suzane Richthofen, Elize Matsunaga e Sandrão, outra detenta de Tremembé. Campbell explica que, dentro do presídio, existe um projeto que permite que presas em relacionamentos homoafetivos sejam transferidas para uma ala especial conhecida como “gaiola do amor”, espaço mais reservado e seguro.

“A Suzane queria ir para lá porque era um local mais tranquilo. Para conseguir, ela precisava estar em um relacionamento, e foi nesse contexto que surgiu o plano de assumir um namoro”, revelou o autor em entrevista.

Hoje em liberdade condicional, Suzane Richthofen vive em regime aberto, casada com o médico Felipe Zecchini, com quem teve um filho. Já Elize Matsunaga, após cumprir parte da pena, também reconstruiu a vida amorosa e mantém um relacionamento com o pintor Wilson Ferreira Borges. De acordo com o portal Léo Dias, pessoas próximas ao casal afirmam que Elize demonstra forte ciúmes e comportamento possessivo.

O elenco de “Tremembé” traz nomes de peso da dramaturgia brasileira. Marina Ruy Barbosa viverá Suzane Richthofen, Carol Garcia será Elize Matsunaga e Bianca Comparato interpretará Anna Jatobá. Também estão confirmados Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Kelner Macêdo (Christian Cravinhos) e Lucas Oradovschi (Alexandre Nardoni).