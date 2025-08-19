Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes e triângulo amoroso de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Inspirada em livros de Ulisses Campbell, produção expõe bastidores de crimes e romances dentro da penitenciária mais famosa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:43

Suzane Richthofen e Elize Matsunaga Crédito: Reprodução 

A Prime Video vai apostar no universo do true crime em sua nova produção nacional, intitulada “Tremembé”. A série retrata a rotina da penitenciária de São Paulo conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país, entre eles Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, a trama promete explorar não apenas os crimes que chocaram o Brasil, mas também os relacionamentos formados atrás das grades.

Leia mais

Imagem - 'A Mulher da Casa Abandonada': Série do Prime Video pode ser assistida sem ouvir o podcast?

'A Mulher da Casa Abandonada': Série do Prime Video pode ser assistida sem ouvir o podcast?

Imagem - Filha de Glória Maria emociona fãs ao homenagear mãe em data que completaria 76 anos

Filha de Glória Maria emociona fãs ao homenagear mãe em data que completaria 76 anos

Imagem - Felca é exaltado após prisão de Hytalo Santos, mas especialistas alertam: 'Não foi o único'

Felca é exaltado após prisão de Hytalo Santos, mas especialistas alertam: 'Não foi o único'

Um dos eixos da narrativa será o polêmico triângulo amoroso entre Suzane Richthofen, Elize Matsunaga e Sandrão, outra detenta de Tremembé. Campbell explica que, dentro do presídio, existe um projeto que permite que presas em relacionamentos homoafetivos sejam transferidas para uma ala especial conhecida como “gaiola do amor”, espaço mais reservado e seguro.

“A Suzane queria ir para lá porque era um local mais tranquilo. Para conseguir, ela precisava estar em um relacionamento, e foi nesse contexto que surgiu o plano de assumir um namoro”, revelou o autor em entrevista.

'Tremembé': série da Prime Video revive crimes de Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Tremembé por Silas Basílio/ Rede Vanguarda
Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen por Reprodução / Instagram
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Letícia Rodrigues vai interpretar Sandrão em 'Tremembé' por Reprodução
Suzane Richthofen, Sandrão e Elize Matsunaga por Reprodução
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Elize Matsunaga por Netflix/Divulgação
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Anna Jatobá por Reprodução
Suzane von Richthofen e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão por Reprodução
1 de 12
Tremembé por Silas Basílio/ Rede Vanguarda

Hoje em liberdade condicional, Suzane Richthofen vive em regime aberto, casada com o médico Felipe Zecchini, com quem teve um filho. Já Elize Matsunaga, após cumprir parte da pena, também reconstruiu a vida amorosa e mantém um relacionamento com o pintor Wilson Ferreira Borges. De acordo com o portal Léo Dias, pessoas próximas ao casal afirmam que Elize demonstra forte ciúmes e comportamento possessivo.

O elenco de “Tremembé” traz nomes de peso da dramaturgia brasileira. Marina Ruy Barbosa viverá Suzane Richthofen, Carol Garcia será Elize Matsunaga e Bianca Comparato interpretará Anna Jatobá. Também estão confirmados Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Kelner Macêdo (Christian Cravinhos) e Lucas Oradovschi (Alexandre Nardoni).

A série promete provocar debate sobre os crimes que chocaram o país e a maneira como os assassinos mais conhecidos do Brasil lidaram com a vida atrás das grades.

Leia mais

Imagem - Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de agosto de 2025

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de agosto de 2025

Imagem - Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Imagem - Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Mais recentes

Imagem - Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas

Aumento do número de capivaras nas grandes cidades chama a atenção de cientistas
Imagem - Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'

Cantora acusa parceiro de dupla sertaneja de espancamento e ameaças de morte: 'Na frente dos meus filhos'
Imagem - Descubra as plantas que podem bloquear sua vida amorosa, segundo o Feng Shui

Descubra as plantas que podem bloquear sua vida amorosa, segundo o Feng Shui

MAIS LIDAS

Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade
01

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
03

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro