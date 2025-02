DÍVIDA ALTA

Ator que fez Beiçola revela dívida de R$ 500 mil e agradece doação de Marieta Severo

Marcos Oliveira compartilha sua trajetória difícil e a ajuda de Marieta Severo

"Eu ainda tinha esperança de que a justiça fosse feita, que o estelionatário que me aplicou o golpe fosse preso, mas o tempo passou e a situação não foi resolvida", declarou Marcos, referindo-se ao golpe de estelionato que sofreu em 2022. O criminoso teve acesso ao seu celular, usando seus documentos para contratar empréstimos em nome do ator, gerando uma dívida de cerca de R$ 500 mil.>

A situação financeira de Marcos piorou drasticamente após o golpe. "Além de me manter, eu precisei lidar com uma dívida enorme que não contraí. Se eu soubesse que poderia acessar esses empréstimos, teria feito algo útil com o dinheiro, mas nunca seria de viver à custa de algo que não fosse meu trabalho", afirmou.>