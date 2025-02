FAMOSOS

Pai de Whindersson faz relato emocionante após internação do filho: 'Pedi muito a Deus que te ajudasse'

Comediante está em uma clínica psiquiátrica

O pai de Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, se manifestou sobre a internação do filho por conta própria em uma clínica psiquiátrica. >

“Passando para dizer a todos que o Whindersson decidiu por conta própria se internar em uma clínica para se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz e orgulhoso da sua atitude. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer. Obrigado a todos que estão na torcida por ele”, escreveu.>

“Pedi muito a Deus que te ajudasse a tomar essa decisão. Obrigado Deus. Obrigado também a todos os seus fãs que estão na torcida por você. Seu velho estará sempre aqui pra te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Masi uma vez me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo, meu bebê, sempre vou estar do lado, que papai do céu te abençoe!”, completou.>