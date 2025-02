FAMOSOS

No ar em novela da Globo, ator adotou novo nome e se converteu ao islamismo após viagem

Novo nome adotado pelo artista é Mohammed Abdullah

No ar com a reprise da novela 'História de amor', exibida pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo, Ricardo Petraglia viu sua vida mudar totalmente após uma viagem para o Paquistão. Lá, o artista mudou de nome e de religião. >

O ator, que deu vida ao personagem Xavier na trama, conta como ocorreu essa conexão. "Fui para o Paquistão em março do ano passado. Lá, me encontrei com a fé muçulmana. Me converti ao islamismo. Adotei o nome de Mohammed Abdullah, que foi sugerido por um grande amigo meu, uma espécie de padrinho nesta nova jornada", explica em entrevista ao O Globo.>

O ator lembrou ainda da parceria que viveu com Manoel Carlos, autor de História de Amor. Ele conta que a novela marcou profundamente sua carreira e que até hoje, mesmo três décadas depois, as pessoas ainda lembram do personagem Xavier. "O Manoel é o responsável pela minha volta à TV depois de algum tempo. Eu o conheço desde criança. Ele era amigo da minha mãe. Um dia, estava no banco e nos encontramos. Ele perguntou: "Você está fazendo o quê?". Aí me convidou para a novela. Depois, ainda fiz "Por amor" com ele. Até hoje as pessoas me param na rua para falar do Xavier", lembra.>