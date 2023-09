Marieta Severo revela luta contra o câncer: 'Precisei tirar o útero'

A atriz Marieta Severo, de 76 anos, resolveu abrir a intimidade e contou sobre a luta contra o câncer no endométrio. A artista disse que ficou surpresa ao receber a notícia do problema na saúde, mas conseguiu contornar a situação.



Em conversa ao site O Globo, Marieta comentou que a doença foi descoberta ainda no estágio inicial, então a quimioterapia não foi necessária.



"Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia", contou.