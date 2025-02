SOLIDARIEDADE

Sem casa, eterno 'Beiçola' passa por dificuldades e recebe doação de Marieta Severo

Artista terá casa na instituição Retiro dos Artistas doada pela atriz

Marcos Oliveira, ator que deu vida ao personagem Beiçola na série 'A Grande Família' será o próximo morador do Retiro dos Artistas. Após quase dois anos enfrentando dificuldades financeiras, Marcos irá viver em uma casa construída com ajuda de doações de Marieta Severo. A informação foi confirmada pelo advogado do ator à revista Quem nesta quarta-feira (05). >