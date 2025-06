TELEVISÃO

Emocionada, Maisa Silva celebra fim de 'Garota do Momento' e se despede da Globo

Atriz agradeceu equipe da novela e reflete sobre o encerramento de um ciclo marcante em sua carreira

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 23 anos, usou as redes sociais neste sábado (14) para dividir com os fãs a emoção de encerrar um dos capítulos mais importantes de sua trajetória: o fim das gravações da novela Garota do Momento, na qual interpretou a mimada Bia — papel que marcou sua estreia na TV Globo.>

Com bom humor e sinceridade, Maisa compartilhou o sentimento de despedida e brincou com o momento pós-novela.>

"Vou chegar em casa e assistir ao capítulo de Garota do Momento hoje com calma e talvez chorando… muito.">

ainda não caiu a ficha mas aparentemente eu estou de férias ????? (desempregada) kkkkk vou chegar em casa e assistir o capítulo de garota do momento hj com calma e talvez chorando... muito. mais um capítulo especial se encerrando na minha vida! ainda vou agradecer a todos até a…

A novela das 18h da TV Globo se aproxima do desfecho, com o último capítulo previsto para ir ao ar no dia 27 de junho. A trama tem entregado reviravoltas emocionantes na reta final e conquistou o público com personagens cativantes, entre eles a intensa e polêmica Bia, vivida por Maisa.>