CONFUSÃO

Marcelo Rubens Paiva é agredido durante homenagem em bloco de São Paulo

Apesar do incidente, escritor disse estar emocionado e feliz por ser homenageado

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 15:52

Marcelo com uma máscara de Fernanda Torres Crédito: Reprodução

O escritor Marcelo Rubens Paiva foi alvo de uma tentativa de agressão durante o desfile do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, neste domingo (23). Antes do início do cortejo, o bloco homenageou Paiva e o filme "Ainda Estou Aqui", mas o evento foi marcado por um princípio de tumulto. Um folião jogou uma lata de cerveja na direção do escritor, gerando uma confusão que precisou ser contida por membros do bloco e seguranças. >

O incidente ocorreu quando Marcelo e outros integrantes do bloco saíram do cordão de isolamento para confrontar o homem que lançou o objeto. O público presente reagiu com indignação, com uma mulher gritando: "Cadê o segurança?". Ao Uol, Paiva relatou o ocorrido: "Apesar do susto, está tudo bem, não machucou. O cara jogou cerveja na cara. Eu não entendi por que eu fui atacado. Jogar uma mochila na cara de porta-bandeira, cadeirante, que quer se divertir".>

Apesar do susto, Marcelo destacou a emoção de ser homenageado pelo bloco, que completa 16 anos. "Estou muito feliz. São 16 anos e é a minha história", disse. O escritor usou uma máscara com foto de Fernanda Torres e camisa branca do Corinthians, posando para fotos ao lado de Alessandra Negrini, que é a rainha do bloco. >