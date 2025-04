INTERNADO NO RIO

Filha de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do pai e pede respeito: 'Parem!'

Cantor está internado em CTI no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:19

Flora Cruz atualiza estado de saúde do pai Arlindo Cruz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, atualizou o estado de saúde do pai, internado nesta terça-feira (29) em Centro de Terapia Intensivo (CTI ) de hospital no Rio de Janeiro ao ser diagnosticado com pneumonia. A jovem conversou com o público através do Instagram e aproveitou para pedir respeito pela família neste momento delicado. >

“Meu pai está estável, com todo o cuidado necessário e estará reestabelecido o quanto antes. Respeitem o nosso momento, pois antes de sermos figuras públicas, somos uma família”, escreveu Flora, através dos Stories do Instagram..>

Na mensagem, ela repugnou o comportamento dos veículos de mídia após o anúncio da internação, deixando um comunicado em nome da família Cruz. “Boa noite, é a primeira e única vez que falarei sobre esse assunto. Mídias, canais de comunicação, páginas de fofocas, por favor parem de entrar em contato e serem inconvenientes e irresponsáveis nas suas falas”, deixou claro.>

Rebatendo possíveis informações falsas, a influenciadora explicou aos fãs onde podem saber como Arlindo se encontra. “Qualquer atualização no quadro clínico do meu pai, será pronunciado pela sua assessoria através das suas páginas oficiais. Não acreditem em fake news. Também agradeço desde já todas as mensagens de carinho e preocupação que eu e minha mãe recebemos durante todo o dia!”, ressaltou. >

Mensagem de Flora Cruz sobre Arlindo Cruz nos Stories Crédito: Reprodução / Redes Sociais