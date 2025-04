TRANSIÇÃO

Ministro dos Transportes anuncia pagamento de indenização que põe fim ao contrato com a ViaBahia

Concessionará deixará a gestão das seguintes rodovias: BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528

O ministro dos Transportes Renan Filho anunciou o pagamento de R$ 231 milhões, que correspondem à primeira parcela do acordo de R$ 681 milhões de indenização à ViaBahia, que deixará a gestão de quatro rodovias baianas. As demais parcelas devem ser quitadas em junho deste ano e no início de 2026. >

“Este é o novo 2 de julho da Bahia, mais um dia da independência do estado que estava com a pior concessão rodoviária entre todas as concessões do Brasil, e finalmente isso foi resolvido”, disse Renan Filho. O valor foi pago na segunda-feira (28) pela Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário (SNTR). >