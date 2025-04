CONCESSÃO

ViaBahia assina termo aditivo e dá início a saída das BRs 116 e 324

Empresa tem até dia 14 de maio para concluir transição; indenização por fim de contrato é de R$ 892 milhões

A ViaBahia tem até o dia 14 de maio para retirar as marcas das praças de pedágio e concluir a transição. A partir do seguinte, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assume a adminstração das rodovias. A cobrança do pedágio também vai ser suspensa a partir do dia 15, até novo contrato. De acordo com informações do Governo Federal, a previsão é que o leilão da concessão aconteça ainda em 2025.>