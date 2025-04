CRÍTICA

Ministro de Lula diz que ViaBahia foi a 'pior concessão da história do Brasil'

Críticas foram feitas durante o programa 'Bom dia, Ministro', na quinta-feira (10)

No mesmo dia em que foi publicada a nova data para assinatura do contrato que vai tirar a ViaBahia do comando de quatro rodovias baianas, a concessionária foi duramente criticada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB). Durante o programa 'Bom Dia, Ministro', na quinta-feira (10), Renan Filho disse que a ViaBahia foi “a pior concessão da história das concessões do Brasil”. >

Segundo ele, a BR-116 e a BR-324 precisam de investimento de R$ 10 bilhões, com um novo leilão previsto para 2025. "Só o baiano sabe o que significa a ViaBahia administrando a 116 e a rodovia que liga Feira de Santana a Salvador. A União vai fazer investimentos públicos e melhorará a qualidade do pavimento. Vamos conceder no final do ano. Teremos um ano para esse processo andar, com uma consulta pública que foi recentemente aberta para ouvir a sociedade”, disse.>