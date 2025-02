MUDANÇA

ViaBahia perde concessão de rodovias no estado

TCU decidiu, nesta quarta-feira (5), pelo encerramento do contrato de gestão da empresa

Após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), na tarde desta quarta-feira (5), o contrato de concessão para a administração e operação das rodovias BR-116, BR-324, BA-526 e BA-528 da a ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A foi encerrado. >

"Durante esse período, a ViaBahia continuará responsável pela operação, manutenção e conservação das rodovias, incluindo a administração das praças de pedágio, assegurando condições seguras e funcionais de mobilidade. A empresa reafirma seu compromisso com os usuários e garante a prestação do serviço adequado até o momento do encerramento", informou a empresa em nota. >