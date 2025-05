PERIGO

Cemaden emite alerta de deslizamentos para cidades do Sul da Bahia

Região segue sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para o Sul do estado, entre Ilhéus e Itabuna. Segundo o órgão, o acumulado de chuva pode causar deslizamentos. "Não se descarta a possibilidade de ocorrência de alagamentos urbanos em áreas com drenagem deficiente, enxurradas, inundações de córregos, deltas e estuários", diz. >

Nesta quinta-feira (1º), a região Sul segue sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de fortes chuvas. São previstos até 100 mm por dia. O órgão ressalta que há possibilidade de transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. >

A prefeitura de Porto Seguro decretou estado de alerta regime de plantão nas secretarias por causa das chuvas que atingiram a cidade nos dias 29 e 30 de abril. Ao todo, 178 pessoas foram atendidas, com ações como desobstrução de bueiros, colocação de lonas em áreas de risco e apoio social às famílias. A situação está estável, mas o município segue em monitoramento. Ocorrências podem ser registradas na Defesa Civil pelo (73) 9 8200-2424. >

Com mais de 85 mm de precipitação em apenas um dia, houve pontos de alagamento e deslizamentos, principalmente nos bairros Frei Calixto e Parque Ecológico. Não há registro de vítimas e desabrigados.>

Na cidade de Santa Cruz Cabrália, onde também choveu forte, a Defesa Civil indica que moradores deixem suas casas se morarem em áreas de risco ou se perceberem sinais de deslizamento e alagamento. O contato com o órgão pode ser feito através do número (73) 98105-0282. >

"Desde ontem de tarde estamos monitorando esse alto deslocamento de água. A prefeitura municipal está totalmente mobilizada para atender todas as demandas necessárias. O Corpo de Bombeiros foi acionado para casos de alagamentos de terra, deslizamentos e queda de árvores", afirma o coordenador da Defesa Civil.>

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Maraú, seis famílias ficaram desabrigadas, sendo que cinco delas foram para casas de parentes, enquanto uma segue sem ter para onde ir. Em vídeos publicados nas redes sociais, moradores mostram suas casas sendo invadidas pela água depois do temporal.>

Em Salvador, a previsão é de céu nublado, com chances de até 60% de chuvas fracas e moderadas nesta quinta-feira (1). A possibilidade de chuva aumenta na sexta-feira (2), com até 90%, de acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal). O telefone para contato, em caso de emergência, é o 199.>