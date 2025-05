ALERTA

Sul da Bahia tem ruas alagadas, trechos bloqueados e risco de deslizamentos

Previsão é de chuva para a região nesta quinta-feira (1º)

Moradores da região sul da Bahia enfrentam os impactos das fortes chuvas que atingem a localidade nesta semana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas e trechos bloqueados em cidades como Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. As defesas civis pedem que as pessoas não se arrisquem. A previsão ainda é de chuva forte para esta quinta-feira (1º), e há risco alto para deslizamentos de terra. >

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros alertou a população. "Devido às grandes chuvas aqui na nossas regiões, as pessoas devem eontaddovitar alguns caminhos e estradas que estão interditados", afirmou o sargento Aguirre. Em nota, a Defesa Civil de Porto Seguro informou que segue em estado de alerta e monitora as áreas de risco. >

A pasta ressalta que há previsão de grandes volumes de chuva nos próximos dias. Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone (73) 9 8200-2424.>

Deslizamentos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para as regiões do sul do estado, entre Ilhéus e Itabuna. Segundo o órgão, o acumulado de chuva pode causar deslizamentos. "Não se descarta a possibilidade de ocorrência de alagamentos urbanos em áreas com drenagem deficiente, enxurradas, inundações de córregos, deltas e estuários", diz. >