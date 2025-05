MARAÚ

Pelo menos seis famílias ficam desabrigadas após fortes chuvas em cidade do sul da Bahia

Município está em estado crítico

O município de Maraú, no sul da Bahia, está em situação crítica nesta quinta-feira (1º), após forte volume de chuvas que tiveram início na noite desta quarta-feira (30). De acordo com a prefeitura, a sede do município foi o local mais afetado pelos alagamentos, que coincidiram com a maré alta. >