VIOLÊNCIA EXTREMA

Argentino e baiano transferiram R$ 100 mil para sequestradores durante tortura na RMS

Uma das vítimas está na UTI

Esther Morais

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 12:13

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

O argentino e baiano que foram sequestrados e torturados em um matagal na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), transferiram valores que somam R$ 100 mil aos criminosos, segundo reportagem da TV Bahia.

Os dois foram encontrados com diversas feridas no corpo e resgatados por policiais militares, enquanto o grupo criminosos fugiu. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde no município. Nesta segunda-feira (20), o baiano está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aeroporto. Já o argentino teve ferimentos mais leves e depôs a situação para a polícia.

Os amigos estavam em uma área mais afastada em Camaçari, quando os sequestradores os abordaram e levaram para um matagal na sexta-feira (17). As torturas e transferências bancárias aconteceram por horas.

A descoberta ocorreu no momento em que PMs passavam por perto da localidade e moradores da região os abordaram com a denúncia de que havia uma atividade criminosa na área. Ao chegar no local do crime, a quadrilha fugiu pela mata.

Em uma gravação é possível ouvir um agente falando com as vítimas. "Você já estava morto na sua cabeça? E a sensação de ver a polícia chegando?", pergunta.

"Seu braço está quebrado, você não consegue levantar". "A gente vai socorrer você". "Qual a sensação, irmão, de ver a polícia resgatando vocês?". "Você é argentino? Mora em Stella Maris? E os caras pegaram vocês onde?", são outros trechos das falas do PM. As respostas são inaudíveis. O vídeo contém imagens sensíveis, por isso, está com as imagens borradas. Veja abaixo:

No momento do resgate, os dois homens foram encontrados próximos ao lado deles de duas covas. Há indícios de que seriam executados pelos criminosos.