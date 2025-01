VIOLÊNCIA EXTREMA

Vídeo mostra momento em que argentino e amigo são resgatados após sofrerem tortura na RMS: veja

Polícia localizou vítimas na tarde deste sábado (18), em Mata de São João



Esther Morais

Bruno Wendel

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 15:00

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um argentino e um outro homem são resgatados por uma equipe da Polícia Militar após serem sequestrados, sofrerem espancamento e tortura em um matagal na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS) na tarde deste sábado (18).

Na gravação é possível ouvir um agente falando com as vítimas. "Você já estava morto na sua cabeça? E a sensação de ver a polícia chegando?", pergunta.

"Seu braço está quebrado, você não consegue levantar". "A gente vai socorrer você". "Qual a sensação, irmão, de ver a polícia resgatando vocês?". "Você é argentino? Mora em Stella Maris? E os caras pegaram vocês onde?", são outros trechos das falas do PM. As respostas são inaudíveis. O vídeo contém imagens sensíveis, por isso, está com as imagens borradas. Veja abaixo:

No momento do resgate, os dois homens foram encontrados próximos ao lado deles de duas covas. Há indícios de que seriam executados pelos criminosos. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram capturadas por nove homens, em uma localidade conhecida como Manguezal, na noite de sexta-feira (17).

As vítimas continuam hospitalizadas, pois sofreram agressões físicas. Os autores do crime fugiram após troca tiros com policiais militares.