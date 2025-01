VIOLÊNCIA

Polícia resgata argentino e amigo que seriam executados em Mata de São João

Eles foram sequestrados na sexta-feira (17) e encontrados na tarde de sábado (18)

A polícia apura o sequestro de um argentino e outro homem, ambos resgatados num matagal, na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, na tarde deste sábado (18). Ao lado deles havia duas covas, indícios de que seriam executados pelos criminosos, que fugiram, após troca tiros com policiais militares.

Os dois homens, um deles morador do bairro de Stella Maris, foram surpreendidos pelos criminosos em Praia do Forte e levados para a mata, na localidade conhecida como Tapera, onde foram espancados e torturados. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostrar o momento do resgate.