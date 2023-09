'Minha filha está assustada', diz pai de menina de 12 anos xingada por PM

No entanto, mesmo com a repercussão, Jailton revelou que o tratamento da Polícia Militar em relação ao caso envolvendo o agente - que foi transferido de unidade - foi acolhedora.

"A Polícia Militar nos abraçou, foi um amor, um carinho. Explicou a ela que não é para ficar com medo e nem com trauma porque acontece, mas não são todos os militares que são assim. Eu acredito que breve, breve, ela vai esquecer de tudo isso", contou.

No vídeo, o militar briga com a menina porque a garota se chocou contra o retrovisor do carro particular do policial, mas não teria sido intencional. O equipamento foi danificado e, com isso, o agente proferiu diversos xingamentos, além de gritos para hostilizar a menor.