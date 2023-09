PM vai responder a processo após intimidar estudante em Camaçari

Policial xinga adolescente e testemunhas que tentaram intervir. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O policial militar que foi flagrado, em vídeo, intimidando uma estudante de 12 anos em Camaçari, por conta de um retrovisor de carro danificado, foi transferido de unidade e irá responder a um processo disciplinar na Corregedoria da Polícia Militar.



Em resposta ao CORREIO, a Polícia Militar (PM-BA) esclareceu que não coaduna com o comportamento do integrante da corporação. "[...] esse tipo de conduta é contrária aos ensinamentos dos cursos de formação e incompatível com o que se espera de um policial militar", reiterou.

A corporação ainda pediu desculpas à menina de 12 anos, aos familiares dela e à toda sociedade pelo "lamentável episódio", como classificou.

Entenda o caso

Na última terça-feira (19), um vídeo em que um policial militar aparece fardado intimidando uma estudante viralizou nas redes sociais. O PM teria atingido a jovem e, na batida, a peça foi avariada.

Nas imagens gravadas por testemunhas, é possível ouvir a conversa entre o policial, a adolescente, e a mãe dela, além de outras pessoas que passavam pela rua.

O policial xinga a adolescente e outra mulher que tentou intervir na situação. Ele ainda pede o número do pai da menina para arcar com os custos do reparo do carro. “Espero que seu pai não crie problema para resolver meu negócio, para não ser pior”, disse o PM.