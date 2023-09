Dupla é presa após fazer bebê refém em Lauro de Freitas, na RMS

Dois criminosos foram presos em flagrante após fazerem um bebê refém, na quarta-feira (20), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Equipes da Rondas Especiais (Rondesp) RMS e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram a liberação da criança e prenderam a dupla com uma pistola 9 milímetros e um simulacro de arma de fogo.



Equipes da Rondesp RMS patrulhavam a localidade de Capim Arara quando identificaram um grupo armado que tentou fugir. Parte dos suspeitos entrou em um condomínio residencial da região e arrombou o apartamento onde a criança vive. A mãe do bebê conseguiu escapar dos suspeitos, mas a criança foi tomada pelos homens, como esclareceu o major Guilherme Reis Borges, comandante da Rondesp/RMS.