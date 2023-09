Dupla armada invade apartamento e faz criança refém em Lauro de Freitas

Dois suspeitos armados invadiram um apartamento na noite desta quarta-feira (20) e fizeram uma criança refém, no bairro Jambeiro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Os homens estariam fugindo da polícia quando entraram no imóvel e passaram a fazer exigências. Um deles usou o celular para transmitir a situação ao vivo pelas redes sociais.



O crime aconteceu em um apartamento do 3º andar do prédio 16, dentro do Condomínio Morada Tropical, que fica na Avenida Progresso. Durante horas, os suspeitos fizeram uma menina, aparentando ter três anos, refém sob a mira de uma arma. Eles ficaram com a criança o tempo todo no colo enquanto negociavam com a polícia.