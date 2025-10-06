Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

Estrategista, organização saiu dos presídios e iniciou sua ampliação pelo interior

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

PCC domina o bairro de Areias, em Candeias
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Uma logística de expansão gradual e planejada, diferente de grupos armados locais que crescem muitas vezes de maneira mais explosiva e desorganizada. Desta forma, o Primeiro Comando da Capital (PCC) deixou as antigas bases nos presídios, consolidou-se no interior da Bahia e agora avança sobre a Região Metropolitana de Salvador e a capital. Qual o impacto disso? Especialistas apontam para um cenário ainda mais caótico na segurança pública, afinal, o PCC é a maior organização criminosa do Brasil e um dos maiores atores globais do tráfico.

“Esse movimento torna o cenário de violência muito dinâmico e conflituoso, pois as facções estão em constante disputa territoriais. Seja por alianças de grupos nacionais com locais - com as quais se associam ou atuando diretamente - disputando espaço com outras organizações nacionais, a exemplo do Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho (CV)”, comenta o coronel Antônio Jorge, professor de Direito da Estácio-FIB.

Ao que tudo indica, o fenômeno que o especialista em segurança pública aponta já é uma realidade. No dia 14 de setembro deste ano, o empresário Manoel Marcos Soares, de 31 anos, foi executado com mais de 20 tiros, em Candeias (RMS). Ele foi torturado e depois baleado dentro do Condomínio Areias, onde muros e portões têm inúmeras pichações com as iniciais da facção paulistana, o que sugere a autoria do crime. Segundo fontes da polícia, o empresário foi ao local atrás de uma mulher, mas acabou encontrando traficantes, que vasculharam o seu celular e descobriram que ele morava em um bairro dominado pelo Bonde do Maluco (BDM).

Fontes da Polícia Civil informaram à reportagem que o condomínio era território de A Tropa, também chamada de Tropa do A, mas a facção acabou sendo anexada pelo PCC. Esta fusão aconteceu também em Salvador e quase ao mesmo tempo, em abril deste ano, quando os céus da capital baiana foram cobertos por fogos de artifícios, em celebração à mais nova e mortal parceira no cenário da segurança pública do estado.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana

Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel por Reprodução/redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
Traficante do PCC pede que inocentes sejam poupados por Reprodução
Traficante do PCC chama rival do PCC de 'matador de inocente' por Reprodução
Apontado como substituto de Marcola no PCC é preso pela PF na Bolívia por Reprodução/G1 SP
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
1 de 55
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias

Em vídeos, que circularam nas redes sociais, traficantes afirmavam que determinados bairros passavam a ter a atuação da organização criminosa. “Sussuarana agora é PCC, viu?” fala um traficante em vídeo. “Baixa da Paz agora é PCC, 1533, viu”, grita outro criminoso enquanto comemora a virada para facção paulista. Além de Sussuarana, a queima de fogos aconteceu nos bairros de São Marcos, Pau da Lima, Canabrava, Brotas e Jardim Cajazeiras.

Neste caso, moradores estão em alerta, por causa deste redesenho do tráfico. Inclusive, em regiões muito próximas, há presença das três maiores facções na capital: São Marcos é majoritariamente PCC, Vila Canária e Canabrava há presença maior do Comando Vermelho (CV), Pau da Lima tem todos, mas a predominância é do BDM.

“Se houver algum tipo de pacto entre essas facções, como já foi tentado, ou se alguma se tornar hegemônica, as mortes devem diminuir, ao mesmo tempo, em que o narcotráfico será potencializado, porque as duas maiores organizações criminosas poderão otimizar a rota do tráfico internacional de drogas e armas, de fornecedores. Caso contrário, assistiremos e conviveremos com mais disputas territoriais e, consequentemente, um aumento dos homicídios”, explica o coronel Antônio Jorge.

Expansão

Na Bahia, o PCC sempre usou o sistema prisional como centro de comando, a partir dos anos 2000. De lá, estruturava a logística de armas, drogas e disciplina entre os integrantes, criando uma rede de obediência que garantia controle mesmo sem presença ostensiva nas ruas. A partir daí, o grupo identificou brechas em cidades médias e pequenas do interior, locais antes pouco disputados por grupos tradicionais como o BDM. Em Ipiaú, por exemplo, o grupo paulista detém sozinho o comércio de entorpecentes e armas. Isso permitiu conquistar pontos de venda e rotas de tráfico menos visadas pela polícia.

“Nós estamos falando que, há muito tempo, que este mercado, altamente lucrativo em todo o mundo, ele não existe sem a participação, com conivência, financiamento e a ação direta de poderosos grupos políticos e econômicos no Brasil e ele tem a característica de ser transnacional”, diz o historiador Dudu Ribeiro, integrante da Rede de Observatório da Segurança, que cita o modelo do tráfico de drogas transacional, o movimento ilegal de substâncias ilícitas através de fronteiras internacionais.

Com território consolidado no interior, o passo seguinte foi disputar mercados maiores, principalmente em áreas populosas e estratégicas para o tráfico. Em alguns bairros, o PCC se beneficia da vulnerabilidade social, oferecendo “proteção” ou “ordem” para ganhar aceitação. “Lá, ninguém mexe com a comunidade, pelo contrário, os meninos de agora não são opressores, ao contrário da polícia, que matou o rapaz pelas costas”, conta um morador de Jardim Cajazeiras, fazendo referência à morte de Wesley Darlan dos Santos Pereira, de 20 anos, no último dia 20, após ter sido baleado por policiais.

Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

“A necessidade de hoje real é que a gente perceba que há mudança do padrão de guerra, chamada de guerra de drogas, mas que é uma guerra contra as pessoas negras em territórios periféricos, isso incentiva, fortalece essas facções”, comenta Ribeiro, que é também cofundador e diretor-executivo do Iniciativa Negras, organização parceiro do Instituto Fogo Cruzado (IFC).

Ex-delegado-geral

As ações de enfrentamento do PCC não estão restritas a rivais e aos agentes da linha de frente da segurança pública. A organização é audaciosa e tem um grupo de elite para executar autoridades, como foi o caso do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz, no dia 15 de setembro deste ano. Ele foi perseguido e executado por encapuzados. Quando à frente da PC-SP, ele determinou a transferência de lideranças da organização para presídios federais.

O ex-servidor público não tinha escolta do estado, assim como os seus colegas baianos. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, ex-delegado-geral Bernardino de Brito contou que, quando na função, foi ameaçado por um chefe de uma facção. Após deixar o cargo, ele recusou trabalhos.

Posicionamento

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) disse que o reforço das ações de inteligência contra o crime organizado resultou nos aumentos das apreensões de drogas e de armas de fogo, além do número de prisões em flagrantes e cumprimentos de mandados.

"Enfatiza que nos últimos dois anos e nove meses, 250 líderes de facções foram alcançados. Trinta estavam escondidos em outros estados da federação e acabaram interceptados durante operações integradas das Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública. Destaca ainda que o combate incessante contra as facções e captura de lideranças têm relação direta com a redução de 7,6% das mortes violentas no estado em 2025", diz. 

A SSP afirma ainda que reitera "o compromisso de atuação firme contra o crime organizado, sempre com ações pautadas pela legalidade e, por fim, lembra que informações sobre integrantes de facções podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei". 

Leia mais

Imagem - De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

De gestos a marcas: saiba quais os símbolos que podem matar na Bahia

Imagem - ‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

‘É pra fechar tudo’: quem está por trás do ‘toque de recolher’ em São Marcos?

Imagem - ‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

Mais recentes

Imagem - Correr envelhece? Saiba o que é o 'rosto de corredor' e como evitá-lo

Correr envelhece? Saiba o que é o 'rosto de corredor' e como evitá-lo
Imagem - Cantor baiano é alvo de racismo em academia de Salvador: 'cabelo duro'; veja vídeo

Cantor baiano é alvo de racismo em academia de Salvador: 'cabelo duro'; veja vídeo
Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
01

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
02

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi

Imagem - 'Não é o que eu quero para o meu filho', diz caminhoneiro baiano, sobre a profissão
03

'Não é o que eu quero para o meu filho', diz caminhoneiro baiano, sobre a profissão

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 419 vagas e salários de até R$ 4,7 mil