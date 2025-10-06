TRÂNSITO

Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Vítimas estavam em moto

Duas pessoas morreram em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua da Indonésia, no bairro de Pirajá, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos Oliveira.