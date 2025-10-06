Acesse sua conta
Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Vítimas estavam em moto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:38

Acidente em Pirajá deixa dois mortos  Crédito: Reprodução / TV Bahia 

Duas pessoas morreram em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua da Indonésia, no bairro de Pirajá, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos Oliveira. 

Segundo o Núcleo de Operação Avançado (NOA), da Transalvador, o veículo bateu em um meio-fio por volta das 3h. A perícia está no local. 

A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga as circunstâncias do acidente. Não houve outros veículos envolvidos no acidente. 

