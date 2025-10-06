Acidente em Pirajá deixa dois mortos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:38
Duas pessoas morreram em um acidente de moto na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua da Indonésia, no bairro de Pirajá, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Cássio Santana dos Santos, de 30 anos, e Valdjane Silva dos Santos Oliveira.
Segundo o Núcleo de Operação Avançado (NOA), da Transalvador, o veículo bateu em um meio-fio por volta das 3h. A perícia está no local.
A 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) investiga as circunstâncias do acidente. Não houve outros veículos envolvidos no acidente.