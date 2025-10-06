EMPREGO

Polícia Civil abre concurso com 1.052 vagas e salário de R$ 8,5 mil

Vagas são para Espírito Santo

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:18

Edital para concurso da Polícia Civil Crédito: Divulgação

O Governo do Espírito Santo publicou, nesta segunda-feira (6), o edital do novo concurso da Polícia Civil (PCES), oferecendo 1.052 vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP). A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 de outubro e 16 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pela organização do certame. A prova objetiva está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026.

O processo seletivo contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório: prova objetiva de conhecimentos, teste de aptidão física (TAF), exame de saúde, exame psicotécnico, investigação criminal e social, além de curso de formação profissional.

Para concorrer, é necessário nível superior completo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. O cargo de Oficial Investigador de Polícia foi criado pela Lei Complementar nº 1.093, sancionada em novembro de 2024, com o objetivo de modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de Investigador, Escrivão e Agente de Polícia, reunindo suas atribuições em um único cargo.