PORTO ALEGRE

Prefeitura abre concurso para nível ensino médio com salário de até R$ 3,1 mil

Inscrições vão de novembro a janeiro; seleção tem prova objetiva e redação

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:41

Porto Alegre em 2022 Crédito: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) publicou o edital para o concurso público destinado ao cargo de Assistente Administrativo na Administração Direta do município. Há 1 vaga imediata, além de cadastro reserva. O processo será executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, conforme necessidade da Prefeitura.

Concurso para prefeitura de Porto Alegre 1 de 5

Salário, benefícios e carga horária

O edital prevê 1 vaga + cadastro reserva, com reserva legal de vagas para Pessoas Negras (20%) e Pessoas com Deficiência (10%), aplicadas ao longo do período de validade do concurso conforme forem disponibilizadas novas nomeações. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo

Salário, benefícios e carga horária

A remuneração inicial para 30 horas semanais é de R$ 1.581,28, acrescida de vale-alimentação de R$ 800, totalizando R$ 2.381,28.

Se houver convocação para Regime de Tempo Integral (40 horas), o vencimento básico recebe acréscimo de 50%, elevando o total para R$ 3.171,92 com benefícios. O edital ainda menciona benefícios como vale-transporte e plano de saúde subsidiado, ambos facultativos

Atribuições do cargo

Entre as atividades previstas estão:

redação e datilografia de documentos administrativos;



exame de processos;

elaboração de pareceres, memorandos, ofícios e relatórios;

cálculos de tributos e análises financeiras determinadas por lei;

controle de materiais e estoques;

apoio em rotinas administrativas e contábeis;

operação de terminais eletrônicos e microfilmagem.

As inscrições serão exclusivamente online, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br), entre:As inscrições serão exclusivamente online, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br), entre 10h de 28 de novembro de 2025 até 17h de 5 de janeiro de 2026.

A taxa é de R$ 115,40, com pagamento até 6 de janeiro de 2026. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e pertencentes à família de baixa renda, dentro dos critérios estabelecidos. Também é obrigatório o envio de foto digital recente no momento da inscrição.

Etapas do concurso

O concurso terá duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias:

1ª Fase – Prova Teórico-Objetiva

60 questões;

Pontuação total: 100 pontos;

Necessário atingir nota mínima por disciplina e mínimo geral de 50 pontos;

Disciplinas cobradas:

Língua Portuguesa – 10 questões

Raciocínio Lógico e Matemático – 5 questões

Informática – 5 questões

Legislação – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 35 questões

2ª Fase – Prova de Redação

Texto dissertativo-argumentativo;

Nota de 0 a 20;

Eliminado quem tirar zero;