Prefeitura abre concurso para nível ensino médio com salário de até R$ 3,1 mil

Carol Neves
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:41
A Prefeitura de Porto Alegre (RS) publicou o edital para o concurso público destinado ao cargo de Assistente Administrativo na Administração Direta do município. Há 1 vaga imediata, além de cadastro reserva. O processo será executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).
O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, conforme necessidade da Prefeitura.
Concurso para prefeitura de Porto Alegre
O edital prevê 1 vaga + cadastro reserva, com reserva legal de vagas para Pessoas Negras (20%) e Pessoas com Deficiência (10%), aplicadas ao longo do período de validade do concurso conforme forem disponibilizadas novas nomeações. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo
A remuneração inicial para 30 horas semanais é de R$ 1.581,28, acrescida de vale-alimentação de R$ 800, totalizando R$ 2.381,28.
Se houver convocação para Regime de Tempo Integral (40 horas), o vencimento básico recebe acréscimo de 50%, elevando o total para R$ 3.171,92 com benefícios. O edital ainda menciona benefícios como vale-transporte e plano de saúde subsidiado, ambos facultativos
Entre as atividades previstas estão:
redação e datilografia de documentos administrativos;
exame de processos;
elaboração de pareceres, memorandos, ofícios e relatórios;
cálculos de tributos e análises financeiras determinadas por lei;
controle de materiais e estoques;
apoio em rotinas administrativas e contábeis;
operação de terminais eletrônicos e microfilmagem.
As inscrições serão exclusivamente online, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br), entre 10h de 28 de novembro de 2025 até 17h de 5 de janeiro de 2026.
A taxa é de R$ 115,40, com pagamento até 6 de janeiro de 2026. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e pertencentes à família de baixa renda, dentro dos critérios estabelecidos. Também é obrigatório o envio de foto digital recente no momento da inscrição.
O concurso terá duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias:
1ª Fase – Prova Teórico-Objetiva
60 questões;
Pontuação total: 100 pontos;
Necessário atingir nota mínima por disciplina e mínimo geral de 50 pontos;
Disciplinas cobradas:
Língua Portuguesa – 10 questões
Raciocínio Lógico e Matemático – 5 questões
Informática – 5 questões
Legislação – 5 questões
Conhecimentos Específicos – 35 questões
2ª Fase – Prova de Redação
Texto dissertativo-argumentativo;
Nota de 0 a 20;
Eliminado quem tirar zero;
Serão corrigidas as redações dos 1.000 primeiros colocados na prova objetiva, respeitando-se as listas de ampla concorrência, PcD e Pessoas Negras.