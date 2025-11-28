Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso para nível ensino médio com salário de até R$ 3,1 mil

Inscrições vão de novembro a janeiro; seleção tem prova objetiva e redação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:41

Porto Alegre em 2022
Porto Alegre em 2022 Crédito: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) publicou o edital para o concurso público destinado ao cargo de Assistente Administrativo na Administração Direta do município. Há 1 vaga imediata, além de cadastro reserva. O processo será executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, conforme necessidade da Prefeitura.

Concurso para prefeitura de Porto Alegre

Quadro de vagas do concurso por Reprodução
Carga horária por Reprodução
Atribuições por Reprodução
Requisitos por reprodução
Benefícios por Reprodução
1 de 5
Quadro de vagas do concurso por Reprodução

Salário, benefícios e carga horária

O edital prevê 1 vaga + cadastro reserva, com reserva legal de vagas para Pessoas Negras (20%) e Pessoas com Deficiência (10%), aplicadas ao longo do período de validade do concurso conforme forem disponibilizadas novas nomeações. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo

Salário, benefícios e carga horária

A remuneração inicial para 30 horas semanais é de R$ 1.581,28, acrescida de vale-alimentação de R$ 800, totalizando R$ 2.381,28.

Se houver convocação para Regime de Tempo Integral (40 horas), o vencimento básico recebe acréscimo de 50%, elevando o total para R$ 3.171,92 com benefícios. O edital ainda menciona benefícios como vale-transporte e plano de saúde subsidiado, ambos facultativos

Atribuições do cargo

Entre as atividades previstas estão:

redação e datilografia de documentos administrativos;

exame de processos;

elaboração de pareceres, memorandos, ofícios e relatórios;

cálculos de tributos e análises financeiras determinadas por lei;

controle de materiais e estoques;

apoio em rotinas administrativas e contábeis;

operação de terminais eletrônicos e microfilmagem.

As inscrições serão exclusivamente online, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br), entre:As inscrições serão exclusivamente online, pelo site da Fundatec (fundatec.org.br), entre 10h de 28 de novembro de 2025 até 17h de 5 de janeiro de 2026.

A taxa é de R$ 115,40, com pagamento até 6 de janeiro de 2026. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e pertencentes à família de baixa renda, dentro dos critérios estabelecidos. Também é obrigatório o envio de foto digital recente no momento da inscrição.

Etapas do concurso

O concurso terá duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias:

1ª Fase – Prova Teórico-Objetiva

60 questões;

Pontuação total: 100 pontos;

Necessário atingir nota mínima por disciplina e mínimo geral de 50 pontos;

Disciplinas cobradas:

Língua Portuguesa – 10 questões

Raciocínio Lógico e Matemático – 5 questões

Informática – 5 questões

Legislação – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 35 questões

2ª Fase – Prova de Redação

Texto dissertativo-argumentativo;

Nota de 0 a 20;

Eliminado quem tirar zero;

Serão corrigidas as redações dos 1.000 primeiros colocados na prova objetiva, respeitando-se as listas de ampla concorrência, PcD e Pessoas Negras.

Tags:

Concurso Porto Alegre

Mais recentes

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 5,6 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil
Imagem - Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso

Prefeitura oferece salários de R$ 5,5 mil para jornada de 20h semanais em concurso

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo