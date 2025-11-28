Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:41
A Prefeitura de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um concurso público com vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.530 a R$ 7.590. Ao todo, são duas vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.
As inscrições devem ser feitas no site da Fundação La Salle até 17 de dezembro. As taxas variam de R$ 80 (nível fundamental) a R$ 150 (nível superior). A prova objetiva está marcada para 8 de fevereiro de 2026.
Entre os cargos ofertados estão motorista, auxiliar de secretaria, professor (Áreas I e II), contador, fonoaudiólogo e procurador. Os salários são:
Motorista – R$ 3.162,50
Auxiliar de Secretaria – R$ 2.530,00
Professor Área I – R$ 2.656,50
Professor Área II (Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa) – R$ 3.352,25
Fonoaudiólogo – R$ 3.162,50
Contador – R$ 7.590,00
Procurador – R$ 5.313,00
Todas as áreas oferecem vagas para cadastro reserva, e os cargos de contador e procurador contam com uma vaga imediata cada.
O concurso terá:
Prova objetiva para todos os cargos
Prova prática para motorista
Prova de títulos para professores
A prova objetiva inclui questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Legislação e Conhecimentos Específicos, variando conforme o cargo.
Órgão: Prefeitura de Arroio do Meio (RS)
Banca: Fundação La Salle
Vagas: 2 imediatas + cadastro reserva
Escolaridade: fundamental, médio e superior
Inscrições: até 17/12/2025
Salário: R$ 2.530 a R$ 7.590
Prova: 08/02/2026