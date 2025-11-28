HÁ VAGAS IMEDIATAS

Prefeitura abre concurso com vagas de nível fundamental a superior com salários de até R$ 7,5 mil

Banca escolhida foi a Fundação La Salle

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:41

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um concurso público com vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.530 a R$ 7.590. Ao todo, são duas vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação La Salle até 17 de dezembro. As taxas variam de R$ 80 (nível fundamental) a R$ 150 (nível superior). A prova objetiva está marcada para 8 de fevereiro de 2026.

Quais são os cargos e salários?

Entre os cargos ofertados estão motorista, auxiliar de secretaria, professor (Áreas I e II), contador, fonoaudiólogo e procurador. Os salários são:

Motorista – R$ 3.162,50

Auxiliar de Secretaria – R$ 2.530,00

Professor Área I – R$ 2.656,50

Professor Área II (Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa) – R$ 3.352,25

Fonoaudiólogo – R$ 3.162,50

Contador – R$ 7.590,00

Procurador – R$ 5.313,00

Todas as áreas oferecem vagas para cadastro reserva, e os cargos de contador e procurador contam com uma vaga imediata cada.

Como será a seleção?

O concurso terá:

Prova objetiva para todos os cargos

Prova prática para motorista

Prova de títulos para professores

A prova objetiva inclui questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Legislação e Conhecimentos Específicos, variando conforme o cargo.

Resumo do concurso

Órgão: Prefeitura de Arroio do Meio (RS)

Banca: Fundação La Salle

Vagas: 2 imediatas + cadastro reserva

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 17/12/2025

Salário: R$ 2.530 a R$ 7.590