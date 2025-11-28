SALVADOR

Conselho de Nutrição da Bahia oferece salários de até R$ 6,8 mil em concurso

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 01:00

O Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região (CRN-5), que abrange os estados da Bahia e Sergipe, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para dois cargos diferentes. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (3). As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2,6 mil e R$ 6,8 mil. A jornada é de 40 horas semanais a ser cumprida em Salvador.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Concepção Consultoria Técnica Especializada. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para candidatos do nível médio/técnico e R$ 110,00 para candidatos de nível superior.

Vagas e salários

