Ciência de dados e agilidade: FM2S abre 10 cursos gratuitos para profissionais de todas as áreas

Iniciativa é 100% online, com acesso válido por um ano e suporte para quem busca recolocação ou crescimento profissional até 30 de novembro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 17:07

Startup da Unicamp libera 10 cursos gratuitos para alavancar carreira em Liderança e Tecnologia Crédito: Shutterstock

Até o próximo domingo, 30 de novembro, FM2S, startup de Educação e Consultoria localizada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está com inscrições abertas em 10 cursos 100% online e gratuitos. Os temas abrangem conhecimentos técnicos e habilidades de gestão, que vão desde fundamentos de ciência de dados, projetos, logística e qualidade, até liderança, melhoria contínua e metodologias ágeis.

"A oferta desses cursos gratuitos reflete nossa missão de ampliar o acesso ao conhecimento e promover a inclusão. Eles são uma excelente oportunidade para qualquer pessoa se capacitar, seja um profissional experiente, alguém em busca de uma nova colocação ou quem está começando na carreira. Essas capacitações podem fazer a diferença em entrevistas de emprego, mudanças de carreira ou até mesmo para alcançar posições mais altas dentro de uma organização", destaca Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S.

FM2S democratiza o conhecimento com aulas ministradas por professores de USP, Unicamp e FGV, visando inclusão e novas posições no mercado de trabalho. Crédito: Divulgação

As aulas trazem conceitos sólidos e exemplos práticos, com casos reais de como aplicar a teoria no dia a dia e no ambiente profissional. Os professores são formados por instituições como Unicamp, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), além de terem ampla vivência em consultorias.

As iniciativas são abertas a todas as pessoas interessadas e as inscrições devem ser feitas em https://www.fm2s.com.br/cursos/gratuitos. É possível se inscrever em quantos cursos desejar. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso.

Confira todos os cursos disponíveis:

- White Belt (8 horas) e Yellow Belt (24 horas), para embarcar no mundo Lean Seis Sigma e melhoria contínua, com certificação internacional;

- Metodologias Ágeis na Prática (12 horas);

- Introdução ao Lean (9 horas);

- Fundamentos de Gestão e Liderança (5 horas);

- Fundamentos da Ciência de Dados (8 horas);

- Fundamentos da Gestão da Qualidade (9 horas);

- Fundamentos da Gestão de Projetos (5 horas);

- Fundamentos da Gestão da Produção Industrial (8 horas);

- Fundamentos da Gestão Logística (6 horas).

Informações detalhadas sobre cada capacitação estão no site da FM2S. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp – (19) 99132-0984.