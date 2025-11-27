EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empregos em Salvador e Feira de Santana: BrasilCenter oferece mais de 750 vagas temotas e presenciais

Empresa busca consultores de vendas e operadores de call center em 20 estados, com vagas em Paulo Afonso e Vitória da Conquista (BA), além de capitais do Nordeste.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:49

Oportunidades para call center e vendas, com contratação imediata e benefícios como participação nos lucros e ajuda de custo para o trabalho remoto Crédito: Shutterstock

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a ampliação de suas buscas por profissionais com mais de 750 vagas espalhadas por todo país. Com oportunidades nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Piauí, as vagas se dividem em modalidades de trabalho remotas e presenciais para operadores de call center e consultores de vendas em condomínios.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no site da companhia, selecionar a função para a qual deseja se candidatar para seguir com a primeira etapa on-line. As posições estão abertas para maiores de 18 anos, com Ensino Médio completo e se aplicam para pessoas com deficiência (PCD). Ao serem selecionados, os profissionais terão acesso a benefícios de assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, além de participação nos lucros e ajuda de custo, mobiliário e computador nas oportunidades para home office.

Na área de call center, estão abertas 570 vagas distribuídas nas cidades de Vila Velha (ES), com 150 oportunidades; Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de Fora (MG), com 130 cada; e Goiânia (GO), com 30. Para o setor de vendas, em que as 210 oportunidades disponíveis são voltadas para prospecção de novos clientes em condomínios residenciais para oferecer produtos e serviços de telecomunicações para os moradores, a empresa busca candidatos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, São Jose do Rio Preto, Americana, Araraquara, Bauru, Limeira, Marilia e Santos (SP); Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso, Vitoria da Conquista, (BA); Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Uberaba (MG); Curitiba, Londrina e Nova Iguaçu (PR); Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda (RJ); Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul (RS); Criciúma, Blumenau, Florianópolis, Joinville e Vale do Itajaí (SC); Goiânia e Anápolis (GO); Recife e Petrolina (PE); Maceió (AL); Manaus (AM); Fortaleza (CE); Brasília (DF); Vitoria (ES); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Teresina (PI); Aracaju (SE); e Palmas (TO).

“Estamos sempre buscando fortalecer nossas operações e abrir portas para novos talentos em diferentes regiões do país”, afirma Jucineide Sousa, Gerente de RH da BrasilCenter. Segundo a executiva, a distribuição das vagas entre modelos presenciais e remotos atende tanto à diversidade de perfis profissionais quanto às necessidades atuais do mercado. “Queremos facilitar o acesso ao emprego, oferecendo condições que permitam ao candidato escolher a forma de trabalho que melhor se encaixa em sua realidade. Por isso, procuramos pessoas que estejam dispostas a aprender, colaborar e contribuir com um ambiente que valoriza inovação e desenvolvimento contínuo”, diz.

Serviço:

Cadastro de currículos disponível em: vemprabcc.gupy.io