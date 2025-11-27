EMPREGOS E SOLUÇÕES

Espanhol em alta na Bahia: Instituto Cervantes promove intercâmbio para professores em Salvador

Evento no dia 29 de novembro reflete o crescimento da demanda pelo idioma, com foco na atualização de docentes em literatura, ludicidade e neurociência.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:31

rogramação do Instituto Cervantes traz workshops práticos com Juan Antonio Peña e Roberto Matos (UNEB), unindo espanhol, gastronomia e inovação pedagógica Crédito: Divulgação

Salvador será palco, no dia 29 de novembro, de um dos encontros mais inspiradores do calendário acadêmico da língua espanhola: a Jornada de Formação e Intercâmbio para Professores de Espanhol, promovida pelo Instituto Cervantes de Salvador.Na ocasião, especialistas da Espanha e do Brasil se reunirão, das 8h30 às 18h, para trocas de experiências, oficinas e conferências dedicadas à inovação pedagógica e à valorização do ensino do espanhol como língua estrangeira (ELE), através de uma abordagem que conecta mediação linguística, neuroeducação, recursos digitais e literatura, temas que refletem o novo perfil do professor do século XXI.

Na abertura, o professor Adolfo Sánchez Cuadrado, da Universidade de Granada fará uma apresentação por videoconferência intitulada "A mediação linguística a serviço dos enfoques orientados à ação no ensino de ELE". Adolfo é pesquisador é referência internacional em mediação, tradução pedagógica e formação docente, tendo participado da tradução oficial para o espanhol do Marco Comum Europeu de referência (MCER) – Volume Complementar (2020).

A programação inclui ainda oficinas práticas ministradas por nomes de peso:

Juan Antonio Peña Borreguero (Embaixada da Espanha no Brasil): "Mediación y recursos digitales" – explorando estratégias digitais e mediação em sala de aula.

Esther Blanco Iglesias (Instituto Cervantes Salvador): "Del texto al texto: diseñar secuencias didácticas a partir de textos literarios" – sobre o uso da poesia e da literatura contemporânea na aprendizagem comunicativa.

María Luz Rocío García Lesmes (Instituto Cervantes Salvador): "La mediación en ELE con canciones" – mostrando como a tradução de canções pode reinventar o ensino.

Roberto Matos Pereira (UNEB): "Acciones neuro-educativas para potenciar la fluidez y la memoria en español" – aplicando fundamentos da neurociência e da ludicidade para aprimorar o aprendizado do idioma.

Além desses, Roberto Matos Pereira abordará a temática "Enseñar español a través de la diversidad lingüística y del léxico gastronómico panhispánico", explorando as conexões entre língua, cultura e gastronomia na experiência educativa.

O evento reflete o compromisso do Instituto Cervantes com a formação continuada e a valorização dos professores do idioma, em um momento de expansão do ensino de espanhol no Brasil e na Bahia, onde cresce o número de estudantes interessados no idioma e, consequentemente, a demanda por professores qualificados."Nosso objetivo é fortalecer a rede de educadores e promover um espaço de reflexão, criatividade e atualização. A formação docente é a chave para um ensino de espanhol mais dinâmico, inclusivo e conectado ao mundo real", destaca Esther Blanco Iglesias, coordenadora acadêmica do Instituto Cervantes Salvador.