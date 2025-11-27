Espanhol em alta na Bahia: Instituto Cervantes promove intercâmbio para professores em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:31
Salvador será palco, no dia 29 de novembro, de um dos encontros mais inspiradores do calendário acadêmico da língua espanhola: a Jornada de Formação e Intercâmbio para Professores de Espanhol, promovida pelo Instituto Cervantes de Salvador.Na ocasião, especialistas da Espanha e do Brasil se reunirão, das 8h30 às 18h, para trocas de experiências, oficinas e conferências dedicadas à inovação pedagógica e à valorização do ensino do espanhol como língua estrangeira (ELE), através de uma abordagem que conecta mediação linguística, neuroeducação, recursos digitais e literatura, temas que refletem o novo perfil do professor do século XXI.
Na abertura, o professor Adolfo Sánchez Cuadrado, da Universidade de Granada fará uma apresentação por videoconferência intitulada "A mediação linguística a serviço dos enfoques orientados à ação no ensino de ELE". Adolfo é pesquisador é referência internacional em mediação, tradução pedagógica e formação docente, tendo participado da tradução oficial para o espanhol do Marco Comum Europeu de referência (MCER) – Volume Complementar (2020).
A programação inclui ainda oficinas práticas ministradas por nomes de peso:
O evento reflete o compromisso do Instituto Cervantes com a formação continuada e a valorização dos professores do idioma, em um momento de expansão do ensino de espanhol no Brasil e na Bahia, onde cresce o número de estudantes interessados no idioma e, consequentemente, a demanda por professores qualificados."Nosso objetivo é fortalecer a rede de educadores e promover um espaço de reflexão, criatividade e atualização. A formação docente é a chave para um ensino de espanhol mais dinâmico, inclusivo e conectado ao mundo real", destaca Esther Blanco Iglesias, coordenadora acadêmica do Instituto Cervantes Salvador.
