Até R$ 44 mil: confira os 10 concursos públicos com os maiores salários no Brasil

Primeiro lugar do ranking é ocupado pelo concurso da Alerj

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:30

Concurso público Crédito: Shutterstock

Quem busca estabilidade financeira e boas oportunidades no setor público encontra, neste segundo semestre de 2025, uma série de concursos com remunerações atrativas. Os certames abrangem diferentes áreas, como saúde, segurança, gestão e ministérios públicos.

Confira abaixo os dez concursos com os maiores salários do Brasil:

O primeiro lugar do ranking é ocupado pelo Concurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferta 101 vagas mais cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 44.008,52 para procuradores. Organizado pela FGV, o certame recebe inscrições entre 13 de outubro e 13 de novembro, com provas previstas para 8 de fevereiro de 2026.

Na segunda posição está o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que abriu 13 vagas mais cadastro reserva para analista técnico-científico. A remuneração inicial é de R$ 18.705,85, além de benefícios. A banca responsável é a Vunesp, e as inscrições seguem até 7 de outubro, com provas em 14 de dezembro.

Logo em seguida aparece a Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP), também organizada pela FGV. São 200 vagas para carreiras de controle e gestão, com salários de R$ 17.850,00. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro, e as provas serão aplicadas em 14 de dezembro.

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) ocupa a quarta posição, oferecendo 234 vagas com remuneração de R$ 17.078,17. O concurso, organizado pela Fundatec, tem inscrições abertas até 16 de outubro e provas agendadas para 18 de janeiro de 2026.

Na sequência, a Secretaria Municipal de Saúde de São José (SC) traz 20 vagas mais cadastro reserva, com salários de R$ 16.661,12 mais gratificações. O certame está sob responsabilidade da Fepese e tem inscrições abertas até 27 de outubro. A prova será aplicada em 23 de novembro.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) surge no ranking com salários que começam em R$ 12.502,85, podendo chegar a R$ 19.367,85 após o primeiro ano de carreira. São 30 vagas para cargos de controle e gestão, com inscrições entre 10 de novembro e 9 de dezembro, e provas previstas para 25 de janeiro de 2026.

Na área da saúde, o Concurso da Prefeitura de Venâncio Aires (RS) também se destaca, oferecendo salários de R$ 11.735,25 para cargos médicos. A organização é da Fundatec, com inscrições abertas até 30 de outubro e provas em 30 de novembro.

Entre as carreiras militares, o Concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) traz 60 vagas para oficiais (2º Tenente), com remuneração inicial de R$ 11.547,07. As inscrições começam em 18 de novembro e seguem até 18 de dezembro, com provas em 18 de janeiro de 2026.

Já a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abriu uma vaga para capelão, com salário de R$ 11.435,59. Organizado pelo Idecan, o concurso terá prova em 11 de janeiro de 2026.

Fechando o ranking, o Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF-SP) oferece salários de até R$ 10.858,90, além de benefícios. O concurso, organizado pela Vunesp, conta com 21 vagas, inscrições até 20 de outubro e provas em 14 de dezembro.

Confira resumo:

Concurso Alerj (RJ)



Banca: FGV

Período de inscrições: 13/10 a 13/11

Data da prova: 08/02/2026

Vagas: 101 + CR

Salário: R$ 44.008,52 (PGM)

Concurso MP-SP – Analista técnico-científico

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 02/09 a 07/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 13 + CR

Salário: R$ 18.705,85 + benefícios

Concurso CGE SP – Controle e Gestão

Banca: FGV

Período de inscrições: 15/09 a 16/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 200

Salário: R$ 17.850,00

Concurso SMS São José (SC) – Saúde

Banca: FEPESE

Período de inscrições: até 27/10

Data da prova: 23/11

Vagas: 20 + CR

Salário: R$ 16.661,12 + gratificações

Concurso IGP RS – Polícia Científica

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 16/10

Data da prova: 18/01

Vagas: 234

Salário: R$ 17.078,17

Concurso PM MG – Oficial 2º Tenente

Banca: PMMG

Período de inscrições: 18/11 a 18/12

Data da prova: 18/01

Vagas: 60

Salário: R$ 11.547,07

Concurso PMDF – Capelão

Banca: Idecan

Período de inscrições: 30/10

Data da prova: 11/01/2026

Vagas: 1

Salário: R$ 11.435,59

Concurso TCE MG – Controle e Gestão

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 10/11 a 09/12

Data da prova: 25/01/2026

Vagas: 30

Salário: R$ 12.502,85 | R$ 19.367,85 após o 1º ano

Concurso Venâncio Aires Saúde (RS)

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 30/10

Data da prova: 30/11

Vagas: 6 + CR

Salário: R$ 11.735,25

Concurso CREF SP – Conselho Profissional

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 25/09 a 20/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 21