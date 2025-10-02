EMPREGO

Prefeitura abre concurso para nível fundamental, médio e superior com salários de até R$ 11,7 mil

Há oportunidade para Educação, Saúde e Jurídico

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:30

A Prefeitura de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, anunciou a abertura de concurso público com 44 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25, a depender da função escolhida.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundatec, banca organizadora do certame. A taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 160, conforme o cargo.

Entre as oportunidades, estão vagas para professores de diversas áreas, médicos de diferentes especialidades, engenheiros, nutricionista, psicólogo, assistente social, motoristas, monitores de educação básica, operador de máquinas, analistas de TI e RH, além de outras funções na área administrativa e jurídica.