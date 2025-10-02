Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso para nível fundamental, médio e superior com salários de até R$ 11,7 mil

Há oportunidade para Educação, Saúde e Jurídico

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:30

A Prefeitura de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, anunciou a abertura de concurso público com 44 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25, a depender da função escolhida.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundatec, banca organizadora do certame. A taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 160, conforme o cargo.

Concurso Venâncio Aires RS

Confira detalhes das vagas e salários por Captura de tela, com auxílio de IA

Entre as oportunidades, estão vagas para professores de diversas áreas, médicos de diferentes especialidades, engenheiros, nutricionista, psicólogo, assistente social, motoristas, monitores de educação básica, operador de máquinas, analistas de TI e RH, além de outras funções na área administrativa e jurídica.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, marcada para o dia 30 de novembro. Haverá ainda provas práticas e de títulos em algumas funções específicas, como mecânico, motorista, operador de máquinas, professores e procurador jurídico.

