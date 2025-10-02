Emprego: Salvador oferece 655 vagas com salários de até R$ 5,5 mil nesta quinta-feira (2)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:15
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 655 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quinta-feira (2). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Carpinteiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Servente Comum
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.548,98 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Stella Maris
Zona: Stella Maris
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Servente de Obras (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência
Salário: R$1.548,98 + benefícios
4 vagas
Motorista de Caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH C ou D
Salário: R$1.878,78 + benefícios
1 vaga
Professor das Séries Iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Professor de Educação Infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Atendente de Farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
6 vagas
Operador de Telemarketing Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática, desejável ter notebook e internet compatível
Salário: R$1.518,00 + benefícios
150 vagas
Salgadeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Assistente de Licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de Mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 1º ou 2º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de Hotel
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de Armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: R$1.542,37 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Caixa de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Preparador de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Biomédico
Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar
Salário: R$5.574,44 + benefícios
1 vaga
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.800,00 + benefícios
4 vagas
Escrevente de Cartório
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote office (aceita experiência como auxiliar ou assistente administrativo)
Salário: R$1.412,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de confeitaria
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas
Salário: R$1.543,00 + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (SAC com Vendas e Atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de Telemarketing Ativo (SAC com Vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de Telemarketing Receptivo (SAC Receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Lavanderia Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Lavador de Roupa Escala Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas (faixa etária 18 a 21 anos, conforme a lei do aprendizado)
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga