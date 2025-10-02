Acesse sua conta
Emprego: Salvador oferece 655 vagas com salários de até R$ 5,5 mil nesta quinta-feira (2)

Há cargos de nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:15

Oito nutricionistas clínicos, um nutricionista de produção, quatro técnicos em nutrição, um cozinheiro, dois auxiliares de cozinha e 11 copeiros dietistas estão envolvidos na produção do HMS
Há vagas para cozinheiro Crédito: Marina Silva

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 655 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quinta-feira (2). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Carpinteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Servente Comum

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.548,98 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Stella Maris

Zona: Stella Maris

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Servente de Obras (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: R$1.548,98 + benefícios

4 vagas

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH C ou D

Salário: R$1.878,78 + benefícios

1 vaga

Professor das Séries Iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Professor de Educação Infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Atendente de Farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

6 vagas

Operador de Telemarketing Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática, desejável ter notebook e internet compatível

Salário: R$1.518,00 + benefícios

150 vagas

Salgadeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Assistente de Licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de Mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 1º ou 2º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de Hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de Armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: R$1.542,37 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Preparador de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Biomédico

Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar

Salário: R$5.574,44 + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.800,00 + benefícios

4 vagas

Escrevente de Cartório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote office (aceita experiência como auxiliar ou assistente administrativo)

Salário: R$1.412,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de confeitaria

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas

Salário: R$1.543,00 + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (SAC com Vendas e Atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de Telemarketing Ativo (SAC com Vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, negociação, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de Telemarketing Receptivo (SAC Receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Lavanderia Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Lavador de Roupa Escala Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas (faixa etária 18 a 21 anos, conforme a lei do aprendizado)

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

