Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Esther Morais
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:09
Um morador de Feira de Santana, a 130km de Salvador, acertou todas as dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de quarta-feira (1º), e faturou R$1.538.481,73. A aposta foi realizada na loteria Marvan, na Av. João Durval Carneiro, em cota única.
As dezenas sorteadas são: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.
Lotofácil - Concurso 3501 (01/10/2025)
Nenhum outro apostador acertou todos os números. Além disso, 311 apostas tiveram 14 acertos e ganharam R$ 1.481,78.
O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (2), com estimativa de prêmio em R$ 1.8 milhão. Para participar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fature prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.