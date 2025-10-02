FOI VOCÊ?

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (1º)

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:09

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um morador de Feira de Santana, a 130km de Salvador, acertou todas as dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de quarta-feira (1º), e faturou R$1.538.481,73. A aposta foi realizada na loteria Marvan, na Av. João Durval Carneiro, em cota única.

As dezenas sorteadas são: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24.

Nenhum outro apostador acertou todos os números. Além disso, 311 apostas tiveram 14 acertos e ganharam R$ 1.481,78.