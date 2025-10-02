Acesse sua conta
Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:09

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um morador de Feira de Santana, a 130km de Salvador, acertou todas as dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de quarta-feira (1º), e faturou R$1.538.481,73. A aposta foi realizada na loteria Marvan, na Av. João Durval Carneiro, em cota única. 

As dezenas sorteadas são: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24. 

Lotofácil - Concurso 3501 (01/10/2025)

Confira quem acertou Lotofácil na Bahia por Captura de tela

Nenhum outro apostador acertou todos os números. Além disso, 311 apostas tiveram 14 acertos e ganharam R$ 1.481,78. 

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (2), com estimativa de prêmio em R$ 1.8 milhão. Para participar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fature prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

