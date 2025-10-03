Acesse sua conta
Polícia Penal abre concurso com 1.178 vagas e salário inicial de R$ 5,3 mil

Oportunidade é para Minas Gerais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:45

Polícia Penal abre vagas Crédito: Cristiano Machado/Imprensa MG

A Polícia Penal de Minas Gerais publicou, nesta sexta-feira (3), o edital do concurso público que vai oferecer 1.178 vagas para o cargo de policial penal, com remuneração inicial de R$ 5.332,64. As oportunidades exigem nível médio completo e idade mínima de 18 anos.

As inscrições poderão ser feitas entre 2 e 22 de dezembro, no site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. A taxa de participação é de R$ 48,90. Há previsão de isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O concurso será realizado em diversas etapas: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, exames médicos, teste de condicionamento físico, investigação social e curso de formação técnico-profissional. Todas as fases têm caráter eliminatório, e algumas também classificatório.

Edital Polícia Penal MG

Polícia Penal de MG abre vagas  por auto-upload
A primeira etapa, composta por 60 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa, está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026. Os exames acontecerão em cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros e outras 14 localidades mineiras.

A prova objetiva cobrará conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Noções de Direito, Direitos Humanos e Legislação Especial. Já a redação deverá ter entre 20 e 30 linhas, com tema definido no momento da aplicação. Para avançar, o candidato precisará obter 60% da pontuação em ambas as avaliações.

O teste físico avaliará força, resistência e agilidade, incluindo corrida de 12 minutos, flexões e impulsão horizontal. Os critérios variam para homens e mulheres, mas todos devem apresentar atestado médico recente para participar da etapa.

Do total de oportunidades, 907 são destinadas a candidatos do sexo masculino e 271 para o sexo feminino. Há, ainda, reserva para pessoas com deficiência (PcD). A distribuição contempla ampla concorrência e cotas previstas em lei.

O policial penal é responsável por garantir a ordem e segurança nos estabelecimentos prisionais, realizar escoltas de presos, efetuar revistas e fiscalizações e apoiar os serviços de atendimento nas unidades. Além do salário inicial, os servidores recebem gratificações, que podem elevar os vencimentos ao longo da carreira para mais de R$ 10 mil.

Os candidatos aprovados em todas as fases serão convocados para o Curso de Formação Técnico-Profissional (CFTP), última etapa do concurso. Só após a conclusão, com aproveitamento mínimo de 60% e frequência exigida, o candidato poderá tomar posse no cargo.

