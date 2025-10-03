Acesse sua conta
Morador de Salvador fatura R$ 97 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 06:40

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um morador de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (2), e faturou R$ 97 mil. A aposta é individual e foi realizada na Esporte Loterias, no Centro. Ninguém acertou todas as dezenas. 

O resultado do concurso 2922 foi: 04, 23, 30, 39, 40 e 41.

Ao todo, 13 apostas ganharam a quina, no valor médio de R$ 97.420,54, e 1.454 apostas acertaram a quadra, com R$ 1.435,75.

O próximo sorteio será no sábado (4) e terá prêmio de R$ 12 milhões. 

