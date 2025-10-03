Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rivotril: versão sublingual e em gotas de medicamento está em falta nas farmácias na Bahia

Projeção é que fornecimento do remédio só volte ao normal no final do ano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 05:00

Rivotril está em falta em farmácias
Rivotril está em falta em farmácias Crédito: Shutterstock

Duas versões do Rivotril - o comprimido sublingual 0,25 mg e a fórmula em gotas 2,5 mg/mL - estão em falta em diversas farmácias do país, incluindo em unidades na Bahia. O desabastecimento atinge pacientes que usam o medicamento tanto para controle de crises epilépticas quanto para transtornos de ansiedade. 

O problema ocorre porque a farmacêutica responsável pelo registro do medicamento no Brasil, a Blanver, alterou o local de fabricação do remédio - antes a produção era no Brasil e agora ocorre em plantas industriais localizadas na Itália e Espanha. Essa transferência gerou interrupção temporária no fornecimento até que a nova produção esteja regularizada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Segundo o presidente do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (INAFF), Lindemberg Assunção, a Anvisa emitiu nota esclarecendo que o laboratório não informou sobre a mudança no prazo correto e, neste momento, avalia a conformidade dos processos, assim como estuda possíveis sanções, já que a empresa não cumpriu na data mínima de notificação. 

Rivotril

Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock
Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock
Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock
Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock
Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock
1 de 5
Rivotril está em falta em farmácias por Shutterstock

Quando o Rivotril volta às farmácias?

A projeção é de que o retorno regular ao mercado só aconteça no final do ano ou no início do ano seguinte. Em termos mais específicos, o Rivotril em gotas (2,5 mg/mL) tem previsão de normalização ainda em 2025 e o Rivotril em comprimido sublingual (0,25 mg) deve voltar à normalização apenas no primeiro semestre de 2026.

Nem todas as apresentações do princípio ativo, no entanto, estão em falta. O Rivotril em comprimido de 2 mg (30 unidades), produzido no Brasil, está sendo distribuído normalmente, assim como o clonazepam, substância que compõe o Rivotril e que existe em genéricos, incluindo comprimidos e formulações em gotas. 

“Claro que há pessoas que dizem ‘eu só tomo o original’, mas sabemos que é o mesmo medicamento com os mesmos testes”, explicou o diretor Sindicato dos Farmacêuticos da Bahia (Sindifarma-BA), Gibran Souza. Entretanto, o comprimido sublingual 0,25 mg não tem equivalente genérico idêntico no mercado, o que limita as opções para quem depende dessa apresentação. A orientação do farmacêutico é procurar um médico para ajustes de dose ou troca por formulações alternativas.

Apesar de ter substitutos, o cenário de interrupção do fornecimento de medicamentos de uso contínuo acende alertas, uma vez que há risco dos pacientes procurarem o remédio no mercado paralelo e, além da compra ilegal, obter medicamentos falsos - o famoso placebo.

O que fazer se não encontrar o remédio?

O Inaff reforça que não se deve interromper ou fazer alterações no tratamento sem orientação médica. Entre as opções possíveis, sempre sob supervisão profissional, estão:

Ajuste de dose com o Rivotril comprimido de 2 mg ainda disponível, podendo ser fracionado conforme indicação;

Outras apresentações disponíveis – genéricos:

Clonazepam 2,5mg/ml solução oral (gotas) | Germed, Medley, Teuto;

Clonazepam 0,5mg comprimido via oral | Medley;

Esse último (Clonazepam 0,5mg) precisa da avaliação médica, já que a dose é maior e a via é diferente, não é sublingual.

Substituição por outros benzodiazepínicos de ação semelhante, caso seja clinicamente indicado. Em alguns casos, pode-se considerar a transição para terapias não benzodiazepínicas, como anticonvulsivantes ou antidepressivos, de acordo com o diagnóstico e avaliação médica.

Não recorrer a compras por canais não oficiais, pois há risco de produtos falsificados.

Leia mais

Imagem - Sesab orienta hospitais da Bahia sobre casos de intoxicação por metanol

Sesab orienta hospitais da Bahia sobre casos de intoxicação por metanol

A reportagem procurou a Blanver e  Anvisa para ter um posicionamento sobre a situação, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. 

Mais recentes

Imagem - É seguro beber no final de semana? Veja os riscos de intoxicação por metanol

É seguro beber no final de semana? Veja os riscos de intoxicação por metanol
Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
Imagem - Espécie invasora, peixe-leão é encontrado novamente na Bahia

Espécie invasora, peixe-leão é encontrado novamente na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador
01

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante
04

Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante