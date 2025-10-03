Emprego: Salvador tem 666 vagas de nível médio e superior nesta sexta (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 06:31
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 666 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (3). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Ajudante de betoneira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.645,19 + benefícios
1 vaga
Ajudante de eletricista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter curso de NR-10.
Salário: R$1.645,19 + benefícios
2 vagas
Motorista operador de betoneira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.554,03 + benefícios
1 vaga
Eletricista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10.
Salário: R$2.554,03 + benefícios
2 vagas
Apontador de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.318,14 + benefícios
1 vaga
Servente de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.583,53 + benefícios
3 vagas
Almoxarife (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.282,10 + benefícios
2 vagas
Masseiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
2 vagas
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
4 vagas
Cartazeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.533,18 + benefícios
1 vaga
Assistente de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa digitação, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar com carga horária reduzida.
Salário: R$1.328,37 + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Pintor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.258,28 + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Requisito imprescindível: ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Nazaré, Liberdade, Brotas, Caixa D’Água, Cabula, Fazenda Grande do Retiro e Barbalho.
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Nazaré, Liberdade, Brotas, Caixa D’Água, Cabula, Fazenda Grande do Retiro e Barbalho.
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Carpinteiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
150 vagas
Salgadeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 1º ou 2º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga