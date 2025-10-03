OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 666 vagas de nível médio e superior nesta sexta (3)

Salários são de até R$ 2,5 mil

Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 06:31

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 666 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (3). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Ajudante de betoneira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.645,19 + benefícios

1 vaga

Ajudante de eletricista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter curso de NR-10.

Salário: R$1.645,19 + benefícios

2 vagas

Motorista operador de betoneira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.554,03 + benefícios

1 vaga

Eletricista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10.

Salário: R$2.554,03 + benefícios

2 vagas

Apontador de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.318,14 + benefícios

1 vaga

Servente de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.583,53 + benefícios

3 vagas

Almoxarife (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.282,10 + benefícios

2 vagas

Masseiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

2 vagas

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante sênior

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

4 vagas

Cartazeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.533,18 + benefícios

1 vaga

Assistente de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa digitação, conhecimento em informática e disponibilidade para trabalhar com carga horária reduzida.

Salário: R$1.328,37 + benefícios

1 vaga

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Pintor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.258,28 + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Requisito imprescindível: ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Nazaré, Liberdade, Brotas, Caixa D’Água, Cabula, Fazenda Grande do Retiro e Barbalho.

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores de Nazaré, Liberdade, Brotas, Caixa D’Água, Cabula, Fazenda Grande do Retiro e Barbalho.

Salário: R$1.900,49 + benefícios

1 vaga

Carpinteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

150 vagas

Salgadeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 1º ou 2º ano pela manhã), sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios