Salvador inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes hoje (6)

Ação vai intensificar a oferta de doses em 160 salas de vacina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:20

Salvador inicia Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes nesta segunda-feira (6) Crédito: Ascom SMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá início nesta segunda-feira (6) à Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes. A mobilização, que segue até o dia 31 de outubro, terá como foco a atualização da caderneta vacinal de meninos e meninas em toda a capital baiana.

Ao longo do mês, a campanha vai intensificar a oferta de doses em 160 salas de vacina da rede municipal, além de levar equipes de saúde para a imunização in loco em escolas municipais, estaduais e particulares, garantindo maior acesso e comodidade para as famílias.

O objetivo é resgatar não vacinados, completar esquemas de vacinação e ampliar o acesso às vacinas previstas no Calendário Nacional, contribuindo para a redução de doenças imunopreveníveis. O público-alvo é formado por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, além de jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema contra o HPV.

Nesta ocasião também será realizada uma estratégia de oportunização vacinal seletiva, contemplando os públicos elegíveis conforme calendário de vacinação contra febre amarela e sarampo.

