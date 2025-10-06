Acesse sua conta
Homem é morto a tiros em Massaranduba

Vítima foi encontrada sem sinais vitais em via pública

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:33

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na Rua Santos Titara, no bairro da Massaranduba, em Salvador, na madrugada de domingo (5). A vítima, identificada como Raul Fernando do Carmo de Jesus, foi encontrada sem sinais vitais em via pública. 

Militares da 17ª Companhia Independente (CIPM/Uruguai) foram acionados para averiguar a ocorrência. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias e os suspeitos.  

Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

