Homem é morto a tiros em Massaranduba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:33
Um homem de 42 anos foi morto a tiros na Rua Santos Titara, no bairro da Massaranduba, em Salvador, na madrugada de domingo (5). A vítima, identificada como Raul Fernando do Carmo de Jesus, foi encontrada sem sinais vitais em via pública.
Militares da 17ª Companhia Independente (CIPM/Uruguai) foram acionados para averiguar a ocorrência. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso e busca esclarecer as circunstâncias e os suspeitos.
Guias de perícia e necropsia foram expedidas.
Caso é investigado pela Polícia Civil